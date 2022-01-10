ads

Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2022)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2022)

ads ads ads ads ads
10/01/2022

ads
ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2022)

LEFKOŞA

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922272350

İMGE ECZANESİ

 Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı / Lefkoşa

 03922235951

ABBASOĞLU ECZANESİ

 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 227 16 64

GAZİMAĞUSA

KARAKOL ECZANESİ

 Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa / Gazimağusa

 03923656519

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3 / Gazimağusa

 03923656939

GİRNE

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne / Girne

 0533 846 33 30

DÜNYA ECZANESİ

 Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu. / Girne

 0392 815 00 09

DEFNE ECZANESİ

 Atatürk Cad. No:20 Girne / Girne

 03928153516

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt / Güzelyurt

 0392 714 23 16

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı) / Lefke

 05338829456

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele

 0533 834 82 51

 

 

 

10/01/2022 09:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc10 OCAK 2022, kktc,
MANŞETLER

HK SAĞLIK

Susuzluk kas ağrılarına neden olabiliyor

HK SAĞLIK

Birçok kişinin problemleri arasında bel ve kas ağrıları yer almaktadır.Günlük hayatta hemen hemen herkesin yakındığı kas ağrıları, yorgunluk ve sakatlıkların yanı sıra daha ciddi durumların habercisi olabilir. Kimi zaman kas ağrıları birkaç gün içerisinde ortadan kalkarken kimi zaman da kronikleşerek sürekli bir hal alabilirler. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır, miyalji hakkında bilgi verdi.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.