Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
10/01/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DAĞMAN ECZANESİ
10.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 22
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy
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KIZILBAŞ ECZANESİ
10.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
NECATİBEY ECZANESİ:
10.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
10.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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DÜNYA ECZANESİ
10.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
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EMİNAĞA ECZANESİ
10.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
CEREN ECZANESİ
10.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
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ERGİN ECZANESİ
10.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
10.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
10.01.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
10.01.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele