Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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10/01/2023

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Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DAĞMAN ECZANESİ

10.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 22

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy

***

KIZILBAŞ ECZANESİ

10.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

NECATİBEY ECZANESİ:

10.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

10.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

DÜNYA ECZANESİ

10.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

***

EMİNAĞA ECZANESİ

10.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

CEREN ECZANESİ

10.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

***

ERGİN ECZANESİ

10.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

10.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

10.01.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

10.01.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

10/01/2023 15:32
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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