Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2024)
10/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÜLNUR ECZANESİ
10.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 66 30
N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
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PAPATYAM ECZANESİ
10.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 23 30
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa
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SERPİN ONAY ECZANESİ
10.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 39 24
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
DEFNE ECZANESİ
10.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
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GİRNE ECZANESİ
10.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
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SOYERLER ECZANESİ
10.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSEM ECZANESİ
10.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 40 04
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
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MEVA ECZANESİ
10.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
10.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
10.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
10.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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