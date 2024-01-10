Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2024)

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10/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÜLNUR ECZANESİ

10.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 66 30

N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

***

PAPATYAM ECZANESİ

10.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 23 30

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

10.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 39 24

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

DEFNE ECZANESİ

10.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

GİRNE ECZANESİ

10.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

SOYERLER ECZANESİ

10.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSEM ECZANESİ

10.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 40 04

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

***

MEVA ECZANESİ

10.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

10.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

10.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

10.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

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10/01/2024 10:31
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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