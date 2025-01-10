Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2025)

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10/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DİDEM ÖZKAYALI ECZANESİ
10.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 71 11
2. Selim Caddesi, Mustafa Hacı Ali 20 Apartmanı No: 9, (Hamur -Mod Cafe karşısı), Köşklüçiftlik, Lefkoşa

***

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
10.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Eski Lemar karşısı, Ekor karşısı, Kücük Kaymaklı, Lefkoşa

***

ÖZÇALIŞKAN ECZANESİ
10.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 11 55
Belediye Bulvarı Kamelya Sok. Kapı No: 3/B, Türk Bankası yanı Miraje Restorant Çaprazı Yenikent

GİRNE BÖLGESİ:

İLGEN ECZANESİ
10.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

***

MARYAM ECZANESİ
10.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ
10.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy

***

MAĞUSA BÖLGESİ:

EMİR ECZANESİ
10.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

***

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
10.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 06 50
Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
10.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ
10.01.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 85 00
Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ
10.01.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht. Davut Sadık Sok., İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ
10.01.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

***

SAKİNER ECZANESİ
10.01.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: haber, kıbrıs
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