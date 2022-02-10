Nöbetçi Eczaneler (10 Şubat 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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10/02/2022

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Nöbetçi Eczaneler (10 Şubat 2022)

LEFKOŞA

SERKAN KERVAN ECZ

 Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 225 80 91

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922238222

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

 Hasane Ilgaz sok.13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa Pegasus Hava Yolları yanı / Lefkoşa

 2290 990

GAZİMAĞUSA

ULUÇAY ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa / Gazimağusa

 03923652424

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923648494

GİRNE

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne / Girne

 03928160123

ÖZENİR ECZANESİ

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:69 LAPTA MANOLYA HOTEL KARŞISI / Girne

 0542 876 06 60

MELİS UZUN ECZANESİ

 Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı / Girne

 03928159777

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı / Güzelyurt

 0392 714 18 94

LEFKE

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke

 03927277649

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele

 3301 720

 

 

10/02/2022 16:32
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc10 şubat 2022, kktc,
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