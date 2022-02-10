Nöbetçi Eczaneler (10 Şubat 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
10/02/2022
LEFKOŞA
SERKAN KERVAN ECZ
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa
0392 225 80 91
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa / Lefkoşa
03922238222
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
Hasane Ilgaz sok.13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa Pegasus Hava Yolları yanı / Lefkoşa
2290 990
GAZİMAĞUSA
ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa / Gazimağusa
03923652424
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923648494
GİRNE
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne / Girne
03928160123
ÖZENİR ECZANESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:69 LAPTA MANOLYA HOTEL KARŞISI / Girne
0542 876 06 60
MELİS UZUN ECZANESİ
Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı / Girne
03928159777
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı / Güzelyurt
0392 714 18 94
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke
03927277649
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele
3301 720