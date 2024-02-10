Nöbetçi Eczaneler (10 Şubat 2024)
10/02/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ
ERSAĞ ECZANESİ
10.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 62 17
Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
10.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 841 28 39
Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa
İMGE ECZANESİ
10.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 59 51
Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)
GİRNE BÖLGESİ
MARYAM ECZANESİ
10.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
SELİN ESER ECZANESİ
10.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
TÖREN ECZANESİ
10.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
10.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
HANDE BESMEL ECZANESİ
10.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 34 50
Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AYCAN ECZANESİ
10.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
10.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
10.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
10.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 91 00
Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
10.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele