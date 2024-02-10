Nöbetçi Eczaneler (10 Şubat 2024)

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10/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (10 Şubat 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ERSAĞ ECZANESİ

10.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 62 17

Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa

 

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

10.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 841 28 39

Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa

 

İMGE ECZANESİ

10.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 59 51

Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)

 

GİRNE BÖLGESİ

MARYAM ECZANESİ

10.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

 

SELİN ESER ECZANESİ

10.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

 

TÖREN ECZANESİ

10.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

10.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

 

HANDE BESMEL ECZANESİ

10.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 34 50

Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

AYCAN ECZANESİ

10.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

10.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

10.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

10.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 91 00

Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

10.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

 

10/02/2024 09:54
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler (10 Şubat 2024)
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