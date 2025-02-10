Nöbetçi Eczaneler (10 Şubat 2025)

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
10/02/2025

Nöbetçi Eczaneler (10 Şubat 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALİ ERSOY ECZANESİ

10.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. No: 65, Ünsaldı Apt. Aydemet (Zephyir Café yanı), Metehan, Lefkoşa

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

10.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

10.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 36 63

Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYLAND ECZANESİ

10.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 888 29 59

Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

10.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

TÖRENSEL ECZANESİ

10.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy

MAĞUSA BÖLGESİ:

HANDE BESMEL ECZANESİ

10.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 34 50

Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa

OSMANKAN ECZANESİ

10.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 92 97

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ

10.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 836 43 58

Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

10.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

10.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

10.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

10.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.