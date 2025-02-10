Nöbetçi Eczaneler (10 Şubat 2025)
10/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALİ ERSOY ECZANESİ
10.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 12 77
Kemal Şemiler Cad. No: 65, Ünsaldı Apt. Aydemet (Zephyir Café yanı), Metehan, Lefkoşa
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
10.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
10.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYLAND ECZANESİ
10.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 888 29 59
Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
10.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
10.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy
MAĞUSA BÖLGESİ:
HANDE BESMEL ECZANESİ
10.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 34 50
Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa
OSMANKAN ECZANESİ
10.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 92 97
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ
10.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 836 43 58
Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
10.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
10.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
10.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
10.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz