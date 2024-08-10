Nöbetçi Eczaneler (10 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
10/08/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler (10 Ağustos 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AKDENİZ ECZANESİ

10.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 82 77

Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa

***

DAĞMAN ECZANESİ

10.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 22

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

***

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

10.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LIFE ECZANESİ

10.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 888 56 66

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)

***

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

10.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

***

MARYAM ECZANESİ

10.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

SAKARYA ECZANESİ

10.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 29 89

Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

***

VEZİROĞLU ECZANESİ

10.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 77

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

10.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

10.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

YÜKSEL ECZANESİ

10.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

10.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 91 00

Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

***

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

03.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

10/08/2024 08:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.