Nöbetçi Eczaneler (10 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
10/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AKDENİZ ECZANESİ
10.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 82 77
Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa
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DAĞMAN ECZANESİ
10.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 22
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
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FULDEN DONANGİL ECZANESİ
10.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LIFE ECZANESİ
10.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 888 56 66
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)
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ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
10.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
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MARYAM ECZANESİ
10.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
SAKARYA ECZANESİ
10.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 29 89
Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
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VEZİROĞLU ECZANESİ
10.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 77
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
10.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
10.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
YÜKSEL ECZANESİ
10.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
10.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 91 00
Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
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İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
03.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele10/08/2024 08:39