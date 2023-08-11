Nöbetçi Eczaneler 11 Ağustos 2023

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11/08/2023

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Nöbetçi Eczaneler 11 Ağustos 2023

KKTC Nöbetçi Eczaneleri 11 Ağustos Cuma

Ece Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 366-38-46

Mehmetali Beyaz Eczanesi

Eşref Bitlis Caddesi, Topçu Bulvarı, Beyzade Apt. No:3 Gazimağusa
» Limasol Bankası yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-06-50

Günay Varış Eczanesi

Uğur Mumcu Caddesi, Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-25-85

Ömrüm Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, No:256 Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 822-22-87

Tokay Varış Eczanesi

Ankara Caddesi, Yayla Ard. Plaza B-Blok Dükkan No:1 Alsancak / Girne
» Cenap Restorant çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (542) 855-31-14

Erin Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük. Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-70-52

Sultan Topel Eczanesi

Makenzi Caddesi, Dükkan No:6 Ottoman yanı İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (392) 330-17-20

Derviş Kutret Eczanesi

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı No:5 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

Lefke

0 (533) 882-94-56

Çınarlı Eczanesi

Güven Sokak, Kulle Apt. No:21/A Hamitköy / Lefkoşa
» Ekin Adademir binası arkası
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 225-23-60

Galen Eczanesi

Kemal Aşık Caddesi No:62/1 Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
» Otobüs Terminali karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 227-26-03

İmge Eczanesi

Yaman Bey Sokak No:8 Göçmenköy / Lefkoşa
» Şehit Yalçın İlkokulu karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 223-59-51
11/08/2023 08:26
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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