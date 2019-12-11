Nöbetçi Eczaneler (11 Aralık 2019)

Nöbetçi Eczaneler...

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11/12/2019

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Nöbetçi Eczaneler (11 Aralık 2019)

LEFKOŞA

İMGE ECZANESİ

 Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı / Lefkoşa

 03922235951

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922254020

AYŞE BIYIKOĞLU ECZ

 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli / Lefkoşa

 03922236750

GAZİMAĞUSA

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

 Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923661909

BARIŞER ECZANESİ

 KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI GAZIMAGUSA / Gazimağusa

 03923664040

GİRNE

BUĞÇE ECZANESİ

 Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne / Girne

 03928150032

ARKAN ADIŞANLI ECZANESİ

 Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum Girne / Girne

 05488531553

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt / Güzelyurt

 03927144894

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 03927288312

11/12/2019 13:01
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TAGS: Nöbetçi, haber, kıbrıs, Eczaneler, 11, Aralık, 2019
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