Nöbetçi Eczaneler (11 Aralık 2023)

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11/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (11 Aralık 2023)


LEFKOŞA

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

11.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 11

Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

11.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 96 19

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

YEŞİM ECZANESİ

11.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 69 18

Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

11.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

BARIŞ ECZANESİ

11.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

11.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

MAĞUSA

HANDE BESMEL ECZANESİ

11.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 34 50

Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa

SAKARYA ECZANESİ

11.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 29 89

Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ

11.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

11.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

11.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

11/12/2023 14:01
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 11 aralık 2023
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