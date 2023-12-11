Nöbetçi Eczaneler (11 Aralık 2023)
11/12/2023
LEFKOŞA
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
11.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 11
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
11.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 96 19
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
YEŞİM ECZANESİ
11.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 69 18
Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE
AŞAR ECZANESİ
11.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
BARIŞ ECZANESİ
11.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
11.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
MAĞUSA
HANDE BESMEL ECZANESİ
11.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 34 50
Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa
SAKARYA ECZANESİ
11.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 29 89
Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
11.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
11.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
11.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele