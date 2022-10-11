Nöbetçi Eczaneler (11 Ekim 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
11/10/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
11.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 10 80
Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ
11.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 46 00
Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa
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ÜLKER POZAN ECZANESİ
11.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 51 80
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE BÖLGESİ:
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
11.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
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EMİNAĞA ECZANESİ
11.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
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ŞİFALI ECZANESİ
11.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
FAYDALI ECZANESİ
11.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
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MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
11.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 06 50
Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
11.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
11.10.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
11.10.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele