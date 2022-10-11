Nöbetçi Eczaneler (11 Ekim 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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11/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (11 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

11.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 10 80

Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ

11.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 46 00

Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

***

ÜLKER POZAN ECZANESİ

11.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 51 80

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

GİRNE BÖLGESİ:

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

11.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

***

EMİNAĞA ECZANESİ

11.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

***

ŞİFALI ECZANESİ

11.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

FAYDALI ECZANESİ

11.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

***

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

11.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 06 50

Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

11.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

11.10.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

11.10.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

11/10/2022 08:38
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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