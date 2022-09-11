Nöbetçi Eczaneler (11 Eylül 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi ...

ads ads ads ads
11/09/2022

ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (11 Eylül 2022)

LEFKOŞA

GALEN ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GÖNYELİ ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 856 64 44

Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük:13 Yenikent Gönyeli

ORHAN BERKE ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE

AYDIN LİFE ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 73 50

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

MARYAM ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. N0: 155 Lotus Park Sitesi A Blok Alsancak Girne

ZİYA SENCER ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

GAZİMAĞUSA

ÇİSEM ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 40 04

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

ULUÇAY ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Eşref Bitlis Cad. Narlı Sok.Dük.N0:5 Mağusa

GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

ÜST MESARYA

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA

BUĞRA ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 377 88 25

Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

SAKİNER ECZANESİ

11.09.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

 

11/09/2022 09:14
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 11 eylül, 2022,
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.