Nöbetçi Eczaneler (11 Eylül 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi ...
11/09/2022
LEFKOŞA
GALEN ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GÖNYELİ ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 856 64 44
Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük:13 Yenikent Gönyeli
ORHAN BERKE ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE
AYDIN LİFE ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 73 50
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
MARYAM ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. N0: 155 Lotus Park Sitesi A Blok Alsancak Girne
ZİYA SENCER ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
GAZİMAĞUSA
ÇİSEM ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 40 04
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
ULUÇAY ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Eşref Bitlis Cad. Narlı Sok.Dük.N0:5 Mağusa
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
ÜST MESARYA
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA
BUĞRA ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 377 88 25
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
SAKİNER ECZANESİ
11.09.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa