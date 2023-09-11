Nöbetçi Eczaneler (11 Eylül 2023)

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11/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (11 Eylül 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ

11.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 46 00

Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

***

ÖZTEKİNER ECZANESİ

11.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 05 08

Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

***

ÖZYOL ECZANESİ

11.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 21 31

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

11.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

KÜÇÜK ECZANESİ

11.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

***

ÖMRÜM ECZANESİ

11.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÖREN ECZANESİ

11.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 91

Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa

***

SAKARYA ECZANESİ

11.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 29 89

Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

11.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

11.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

11.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

11/09/2023 09:07
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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