Nöbetçi Eczaneler (11 Eylül 2023)
11/09/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ
11.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 46 00
Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa
***
ÖZTEKİNER ECZANESİ
11.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 05 08
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
***
ÖZYOL ECZANESİ
11.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
11.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
***
KÜÇÜK ECZANESİ
11.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
***
ÖMRÜM ECZANESİ
11.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÖREN ECZANESİ
11.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 91
Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa
***
SAKARYA ECZANESİ
11.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 29 89
Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
11.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
11.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
11.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele