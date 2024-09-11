Nöbetçi Eczaneler (11 Eylül 2024)

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11/09/2024

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Nöbetçi Eczaneler (11 Eylül 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DEREBOYU ECZANESİ

11.09.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 839 14 14

Mehmet Akif Cad. Dış Kapı No: 51/2, Köşklüçiftlik, Lefkoşa

***

MERVE BİLLUR ECZANESİ

11.09.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 43 50

Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

***

SÖZÜÖZ ECZANESİ

11.09.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 229 33 00

Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

11.09.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

11.09.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

***

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

11.09.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BAHAR ECZANESİ

11.09.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 51 26

İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

***

GÜZER ECZANESİ

11.09.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

11.09.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

11.09.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

11.09.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

11/09/2024 09:05
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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