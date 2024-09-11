Nöbetçi Eczaneler (11 Eylül 2024)
11/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DEREBOYU ECZANESİ
11.09.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 839 14 14
Mehmet Akif Cad. Dış Kapı No: 51/2, Köşklüçiftlik, Lefkoşa
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MERVE BİLLUR ECZANESİ
11.09.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
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SÖZÜÖZ ECZANESİ
11.09.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 229 33 00
Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
11.09.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
11.09.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
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MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
11.09.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BAHAR ECZANESİ
11.09.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 51 26
İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
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GÜZER ECZANESİ
11.09.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
11.09.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
11.09.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
11.09.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele11/09/2024 09:05