HABER KIBRIS

Nöbetçi Eczaneler (11 Haziran 2019)

Nöbetçi Eczaneler....

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11/06/2019

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Nöbetçi Eczaneler (11 Haziran 2019)

Gazimağusa / Bahar Eczanesi

Gazimağusa

0392 365 51 26

Gazimağusa / Halkın Eczanesi

2.Uluçam Yolu Sakarya Evleri B Blok Dük.1 Mağusa - Gazimağusa

0392 365 01 12

Girne / Başak Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne - Girne

0392 815 36 20

Girne / Pınar Keklik Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A Mazlum Plaza 2 Tekno Gold yanı Alsancak / Girne

0533 857 54 94

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) - Güzelyurt

0392 714 12 22

İskele/ Ersu Adan Eczanesi

Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken İskele - İskele

0392 378 88 87

Lefkoşa / Ahmet Mısırlı Eczanesi

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, 42/6, Ortaköy / Kermiya

0392 223 93 93

Lefkoşa / Derya Eczanesi

Mehmet Akif Caddesi, No:53/3, Dereboyu

0392 227 61 98

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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, haber, kıbrıs,
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