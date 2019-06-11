Nöbetçi Eczaneler (11 Haziran 2019)
Nöbetçi Eczaneler....
11/06/2019
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Gazimağusa / Bahar Eczanesi
Gazimağusa
0392 365 51 26
Gazimağusa / Halkın Eczanesi
2.Uluçam Yolu Sakarya Evleri B Blok Dük.1 Mağusa - Gazimağusa
0392 365 01 12
Girne / Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne - Girne
0392 815 36 20
Girne / Pınar Keklik Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A Mazlum Plaza 2 Tekno Gold yanı Alsancak / Girne
0533 857 54 94
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) - Güzelyurt
0392 714 12 22
İskele/ Ersu Adan Eczanesi
Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken İskele - İskele
0392 378 88 87
Lefkoşa / Ahmet Mısırlı Eczanesi
Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, 42/6, Ortaköy / Kermiya
0392 223 93 93
Lefkoşa / Derya Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi, No:53/3, Dereboyu
0392 227 61 98