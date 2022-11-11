Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
11/11/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
11.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 61 61
Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
***
İSMET ECZANESİ
11.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
***
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
11.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
11.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
***
MELİS UZUN ECZANESİ
11.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 97 77
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
***
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
11.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 08 50
Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASLI EREN ECZANESİ
11.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 47 47
Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa
***
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
11.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
11.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
11.11.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
11.11.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele