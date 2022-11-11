Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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11/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

11.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 61 61

Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

***

İSMET ECZANESİ

11.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

***

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

11.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 330 08 30

Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

11.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

MELİS UZUN ECZANESİ

11.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 97 77

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

***

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

11.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 08 50

Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASLI EREN ECZANESİ

11.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 47 47

Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa

***

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

11.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

11.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

11.11.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

11.11.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

 

11/11/2022 08:46
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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