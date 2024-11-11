Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2024)

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11/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ECEGÜL ECZANESİ

11.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 58 47

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

***

İNCİRLİ ECZANESİ

11.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 20 22

46/A Kemal Şemiler Cad. Aydemet - Kermiya, Lefkoşa

***

SONUÇ ECZANESİ

11.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 32 70

Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

11.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

11.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

***

NURÇAĞ ECZANESİ

11.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ADA ECZANESİ

11.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

***

KAĞAN KANDEMİR ECZANESİ

11.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 881 66 26

Samanyolu Sokak Ayten 2 Apt. Dükkan No:3 Kaliland Bölgesi Alasya Park Sitesi Karşısı Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

11.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

11.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

11.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

11.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

11.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

11/11/2024 14:55
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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