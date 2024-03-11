Nöbetçi Eczaneler (11 Mart 2024)
11/03/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
İSMET ECZANESİ
11.03.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
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ÖZYOL ECZANESİ
11.03.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
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SÖZÜÖZ ECZANESİ
11.03.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 229 33 00
Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
11.03.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
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AYŞEN ALTAN ECZANESİ
11.03.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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MELİS UZUN ECZANESİ
11.03.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
NASİM ECZANESİ
11.03.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 03 40
Colins yanında, Ozkoç Plaza, Calıforıan Restorant karşısında, Salamis Yolu Mağusa
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NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
11.03.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
11.03.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
11.03.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
11.03.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele