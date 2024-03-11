Nöbetçi Eczaneler (11 Mart 2024)

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11/03/2024

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Nöbetçi Eczaneler (11 Mart 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

İSMET ECZANESİ

11.03.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

***

ÖZYOL ECZANESİ

11.03.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 21 31

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

***

SÖZÜÖZ ECZANESİ

11.03.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 229 33 00

Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

11.03.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

11.03.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

MELİS UZUN ECZANESİ

11.03.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 11 72

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

NASİM ECZANESİ

11.03.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 03 40

Colins yanında, Ozkoç Plaza, Calıforıan Restorant karşısında, Salamis Yolu Mağusa

***

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

11.03.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

11.03.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

11.03.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

11.03.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

11/03/2024 08:46
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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