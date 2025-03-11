Nöbetçi Eczaneler (11 Mart 2025)

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11/03/2025

Nöbetçi Eczaneler (11 Mart 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞANSOY ECZANESİ

11.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 66

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

11.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

ERTUNGA ECZANESİ

11.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 880 82 22

Marmara Bölgesi 4, Sokak No: 19, Eski Ayko Ayakkabı Fabrikası karşısıLefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN LIFE ECZANESİ

11.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 888 56 66

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

11.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

BAŞAK ECZANESİ

11.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

11.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

CEREN ECZANESİ

11.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

GÜZELYURT BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

11.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

11.03.2025 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy, Lefke

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

11.03.2025 (Salı)

08:00 - 22:00

(0533) 884 86 59

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

11.03.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

11.03.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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