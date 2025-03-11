Nöbetçi Eczaneler (11 Mart 2025)
11/03/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇAĞANSOY ECZANESİ
11.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 66
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
11.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
ERTUNGA ECZANESİ
11.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 880 82 22
Marmara Bölgesi 4, Sokak No: 19, Eski Ayko Ayakkabı Fabrikası karşısıLefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN LIFE ECZANESİ
11.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 888 56 66
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
11.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
BAŞAK ECZANESİ
11.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
11.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
CEREN ECZANESİ
11.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
GÜZELYURT BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
11.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
11.03.2025 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy, Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
11.03.2025 (Salı)
08:00 - 22:00
(0533) 884 86 59
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
11.03.2025 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
11.03.2025 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa