Nöbetçi Eczaneler (11 Nisan 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
11/04/2022

ads
ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (11 Nisan 2022)

LEFKOŞA:

CEVHER ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu Lefkoşa

 0392 227 72 51

***

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ

 03922231210

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

 84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)

 03922273924

GİRNE:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne

 0533 839 19 60

 ***

BUĞÇE ECZANESİ

 Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne

 03928150032

 ***

MELİZ 2 ECZANESİ

 Ordu Pazarı Karşısı Girne

 8156566

 GAZİMAĞUSA:

CEREN ECZANESİ

 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

 03923663374

 ***

ADA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa

 03923653130

GÜZELYURT:

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 0392 714 21 93

İSKELE:

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 03923714006

LEFKE:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

11/04/2022 09:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.