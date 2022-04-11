Nöbetçi Eczaneler (11 Nisan 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
11/04/2022
LEFKOŞA:
CEVHER ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu Lefkoşa
0392 227 72 51
***
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ
03922231210
***
SERPİN ONAY ECZANESİ
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)
03922273924
GİRNE:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne
0533 839 19 60
***
BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne
03928150032
***
MELİZ 2 ECZANESİ
Ordu Pazarı Karşısı Girne
8156566
GAZİMAĞUSA:
CEREN ECZANESİ
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
03923663374
***
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa
03923653130
GÜZELYURT:
AŞAR ECZANESİ
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
0392 714 21 93
İSKELE:
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
03923714006
LEFKE:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456