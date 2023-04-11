Nöbetçi Eczaneler (11 Nisan 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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11/04/2023

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Nöbetçi Eczaneler (11 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

11.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

***

MERVE BİLLUR ECZANESİ

11.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 43 50

Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

***

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

11.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 330 08 30

Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

11.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

BUĞÇE ECZANESİ

11.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

***

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

11.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÖZNERGİS ECZANESİ

11.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı

***

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

11.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

11.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

11.04.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

11.04.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

11/04/2023 09:05
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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