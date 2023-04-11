Nöbetçi Eczaneler (11 Nisan 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
11/04/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
11.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
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MERVE BİLLUR ECZANESİ
11.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
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MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
11.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
11.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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BUĞÇE ECZANESİ
11.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
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MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
11.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÖZNERGİS ECZANESİ
11.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
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SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
11.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
11.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
11.04.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
11.04.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele