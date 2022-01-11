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Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler Listesi...

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11/01/2022

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Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2022)

LEFKOŞA

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

 Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi yolu Lefkoşa / Lefkoşa

 2254 500

GÖNÜL ECZANESİ

 ŞHT.GAZ.HASAN TAHSİN CAD.. HACI ALİ APT. NO:13 LEMAR YOLU - SÜLKEM SİMİT EVİ ÇAPRAZI ORTAKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

 0392 227 84 61

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

 Okullar Yolu Sok.Dış Kapı N0:66 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa. TMK ÇAPRAZI (LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI YANI) / Lefkoşa

 03922271116

GAZİMAĞUSA

UMUT ECZANESİ

 Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa / Gazimağusa

 0392 366 23 69

TARABYA ECZANESİ

 15 Ağustos Bulvarı N0:25 A (M.Altuner Sağlık Merkezi İle Oykan Petrol yanı) Larnaka Yolu Mağusa / Gazimağusa

 03923663607

GİRNE

TÖREN ECZANESİ

 Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne / Girne

 03928154043

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE / Girne

 05488811811

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne / Girne

 0533 839 19 60

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143591

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke / Lefke

 05488655291

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele

 0548 860 55 54

11/01/2022 09:43
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 11 ocak 2022,
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