Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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11/01/2023

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Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ADAHAN ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

ALİ ERSOY ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

***

SERKAN KERVAN ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

GİRNE ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYBENK ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

***

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 

11/01/2023 08:33
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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