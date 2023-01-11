Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
11/01/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ADAHAN ECZANESİ
11.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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ALİ ERSOY ECZANESİ
11.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 330 12 77
Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
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SERKAN KERVAN ECZANESİ
11.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 80 91
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
11.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
GİRNE ECZANESİ
11.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
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SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
11.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYBENK ECZANESİ
11.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
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BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
11.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
11.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
11.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
11.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele