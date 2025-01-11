Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2025)

Nöbetçi Eczaneler (11Ocak 2025)

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11/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

MİEL ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 889 00 09

Aydemet Mahallesi, Nazım Himet Caddedi No: 46/B Blok F2, Lefkoşa

***

MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 71 07

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa

***

SERKAN KERVAN ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN LIFE ALSANCAK ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak, Girne

***

AYDIN LIFE ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 888 56 66

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)

***

TÖREN ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt. Çeliksan karşısı Bozdağ Balıkçılık Gazi Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜRSOY ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 90 69 - (0392) 377 84 49

Akdoğan Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

KARPAZIN ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy

 

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

11.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

 

 

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TAGS: eczane, nöbetçi, kktc
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