Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2025)
Nöbetçi Eczaneler (11Ocak 2025)
11/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
MİEL ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 889 00 09
Aydemet Mahallesi, Nazım Himet Caddedi No: 46/B Blok F2, Lefkoşa
***
MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 71 07
Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa
***
SERKAN KERVAN ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 80 91
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN LIFE ALSANCAK ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak, Girne
***
AYDIN LIFE ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 888 56 66
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)
***
TÖREN ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
***
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt. Çeliksan karşısı Bozdağ Balıkçılık Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜRSOY ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 90 69 - (0392) 377 84 49
Akdoğan Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
KARPAZ BÖLGESİ
KARPAZIN ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
11.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz