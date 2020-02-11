Nöbetçi Eczaneler (11 Şubat 2020)

Nöbetçi Eczaneler ...

ads
11/02/2020

ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (11 Şubat 2020)

LEFKOŞA

HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ

 ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD BÜCÜRÜK YANI ORTAKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922284600

FERİN ECZANESİ

 Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 0392 223 42 82

CEMRE ECZANESİ

 Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa / Lefkoşa

 03922276549

GAZİMAĞUSA

ÖZNERGİS ECZANESİ

 Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923652492

İNEM MİMAR ECZANESİ

 Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa / Gazimağusa

 05488422795

GİRNE

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne / Girne

 03928161213

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum / Girne

 03928152585

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143847

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke

 03927277470

11/02/2020 10:38
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Nöbetçi, HABER, KIBRIS, Eczaneler, 11, Şubat, 2020
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.