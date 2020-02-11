Nöbetçi Eczaneler (11 Şubat 2020)
Nöbetçi Eczaneler ...
11/02/2020
|
|
LEFKOŞA
HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ
ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD BÜCÜRÜK YANI ORTAKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa
03922284600
FERİN ECZANESİ
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
0392 223 42 82
CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa / Lefkoşa
03922276549
GAZİMAĞUSA
ÖZNERGİS ECZANESİ
Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa / Gazimağusa
03923652492
İNEM MİMAR ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa / Gazimağusa
05488422795
GİRNE
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne / Girne
03928161213
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum / Girne
03928152585
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt / Güzelyurt
03927143847
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke
03927277470