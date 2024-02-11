Nöbetçi Eczaneler (11 Şubat 2024)
11/02/2024
LEFKOŞA
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 10 80
Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE
EMİNAĞA ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
MAĞUSA
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE
SIDIKA UMAR ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
ÜST MESARYA BÖLGESİ
YÜKSEL ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Sevgi Sokak Minareliköy Milli Homes 34 No:4 Değirmenlik Akıncılar Lefkoşa
ALT MESARYA
GÜRSOY ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 377 90 69 - (0392) 377 84 49
Akdoğan Mağusa
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
KARPAZ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
11.02.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke