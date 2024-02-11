Nöbetçi Eczaneler (11 Şubat 2024)

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11/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (11 Şubat 2024)

LEFKOŞA

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 10 80

Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 330 08 30

Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

GİRNE

EMİNAĞA ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

MAĞUSA

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT

CAMCIOĞLU ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE

SIDIKA UMAR ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

ÜST MESARYA BÖLGESİ

YÜKSEL ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Sevgi Sokak Minareliköy Milli Homes 34 No:4 Değirmenlik Akıncılar Lefkoşa

ALT MESARYA

GÜRSOY ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 377 90 69 - (0392) 377 84 49

Akdoğan Mağusa

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

KARPAZ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

11.02.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

 

11/02/2024 08:56
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TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 25 HAZİRAN 2023
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