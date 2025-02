Nöbetçi Eczaneler (11 Şubat 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BİRGÜN ECZANESİ

11.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 12

Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

DEREBOYU ECZANESİ

11.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 839 14 14

Mehmet Akif Cad. Dış Kapı No: 51/2, Köşklüçiftlik, Lefkoşa

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

11.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 11

Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ

ORÇUN ÖZKASAP ECZANESİ

11.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 870 21 22

Karaoğlanoğlu Caddesi Zeytinlik Kesimi Atilla Çankaya Apt. 92 B No: 4, Karaoğlanoğlu, Girne

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

11.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yeni Girne Belediyesi karşısı, Yok Yoktur Market yanı, Girne

ŞİFALI ECZANESİ

11.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ÖZNERGİS ECZANESİ

11.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı

VELİ ATEŞ ECZANESİ

11.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0932) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No: 1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

11.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

11.02.2025 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ

SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ

11.02.2025 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht. Davut Sadık Sok., İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

11.02.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

11.02.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele