Nöbetçi eczaneler
31/12/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ
DEREBOYU ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 839 14 14
Mehmet Akif Cad. Dış Kapı No: 51/2, Köşklüçiftlik, Lefkoşa
GÖNYELİ ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 856 64 44
Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
SABİHA BULDUK ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 65
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
SOYERLER ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 06 50
Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SERCAN AVCI ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
YÜKSEL ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Dr.Türkan Biryılmaz Sokak No:1 B Değirmenlik
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 236 91 00
Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
SERAKINCI ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele
KARPAZ BÖLGESİ
GÜRSEL ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
31.12.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele