Nöbetçi eczaneler

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31/12/2023

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Nöbetçi eczaneler

 

LEFKOŞA BÖLGESİ

DEREBOYU ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 839 14 14

Mehmet Akif Cad. Dış Kapı No: 51/2, Köşklüçiftlik, Lefkoşa

GÖNYELİ ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 856 64 44

Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli

SABİHA BULDUK ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 65

Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

SOYERLER ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 06 50

Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

YÜKSEL ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Dr.Türkan Biryılmaz Sokak No:1 B Değirmenlik

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 236 91 00

Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ

SERAKINCI ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele

KARPAZ BÖLGESİ

GÜRSEL ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

31.12.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 

31/12/2023 11:23
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TAGS: Nöbetçi eczaneler
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