Nöbetçi Eczaneler (11 Ekim 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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11/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler (11 Ekim 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

11.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 82 22

Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy

***

ERSAĞ ECZANESİ

11.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 62 17

Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa

***

İSMET ECZANESİ

11.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedreddin Demirel Caddesi No: 92 Önder AVM karşısında Ticaret Odası yanı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

11.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

GİRNE ECZANESİ

11.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

11.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yeni Girne Belediyesi karşısı, Yok Yoktur Market yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BAHAR ECZANESİ

11.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 51 26

İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

***

KAĞAN KANDEMİR ECZANESİ

11.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 881 66 26

Samanyolu Sokak Çanakkale Ayten 2 Apt. No: 3, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

11.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

11.10.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

11.10.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

11.10.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

11.10.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

11/10/2024 10:47
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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