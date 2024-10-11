Nöbetçi Eczaneler (11 Ekim 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
11/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
11.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 82 22
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
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ERSAĞ ECZANESİ
11.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 62 17
Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa
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İSMET ECZANESİ
11.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedreddin Demirel Caddesi No: 92 Önder AVM karşısında Ticaret Odası yanı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
11.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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GİRNE ECZANESİ
11.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
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SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
11.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yeni Girne Belediyesi karşısı, Yok Yoktur Market yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BAHAR ECZANESİ
11.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 51 26
İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
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KAĞAN KANDEMİR ECZANESİ
11.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 881 66 26
Samanyolu Sokak Çanakkale Ayten 2 Apt. No: 3, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
11.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
11.10.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
11.10.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
11.10.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
11.10.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele11/10/2024 10:47