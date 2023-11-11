Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
11/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEMRE ECZANESİ
11.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
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DERYA ECZANESİ
11.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 98
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
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OBA ECZANESİ
11.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 71 01
Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
GİRNE ECZANESİ
11.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
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MARYAM ECZANESİ
11.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
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SERTAÇ ECZANESİ
11.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
LARNAKA YOLU ECZANESİ
11.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
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SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
11.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 80
Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
11.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
11.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
11.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
VADİLİ ECZANESİ
11.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 77 33
Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
11.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele