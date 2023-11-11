Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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11/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEMRE ECZANESİ

11.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

***

DERYA ECZANESİ

11.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 98

Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

***

OBA ECZANESİ

11.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 71 01

Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

GİRNE ECZANESİ

11.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

MARYAM ECZANESİ

11.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

***

SERTAÇ ECZANESİ

11.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24

Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

LARNAKA YOLU ECZANESİ

11.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94

15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

***

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

11.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 80

Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

11.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

11.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

11.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

VADİLİ ECZANESİ

11.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 77 33

Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

11.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

11/11/2023 09:10
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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