Nöbetçi Eczaneler (12 Ağustos 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
12/08/2022
LEFKOŞA
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
12.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 81
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
GÜLNUR ECZANESİ
12.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 66 30
N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
SERKAN KERVAN ECZANESİ
12.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 80 91
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
GİRNE
DÜNYA ECZANESİ
12.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne
KÜÇÜK ECZANESİ
12.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
12.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 77
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A
GAZİMAĞUSA
ÇİSEM ECZANESİ
12.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 40 04
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
REZAN ECZANESİ
12.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
12.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
12.08.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
12.08.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele