Nöbetçi Eczaneler (12 Ağustos 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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12/08/2022

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Nöbetçi Eczaneler (12 Ağustos 2022)

LEFKOŞA

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

12.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 81

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

GÜLNUR ECZANESİ

12.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 66 30

N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

SERKAN KERVAN ECZANESİ

12.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

GİRNE

DÜNYA ECZANESİ

12.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne

KÜÇÜK ECZANESİ

12.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

PINAR KEKLİK ECZANESİ

12.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 77

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A

GAZİMAĞUSA

ÇİSEM ECZANESİ

12.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 40 04

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

REZAN ECZANESİ

12.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

12.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

12.08.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

12.08.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele

 

 

 

 

 

12/08/2022 16:09
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 12 AĞUSTOS, kktc
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