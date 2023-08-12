Nöbetçi Eczaneler (12 Ağustos 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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12/08/2023

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Nöbetçi Eczaneler (12 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARASTA ECZANESİ

12.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 229 11 12

Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

***

ÇAĞANSOY ECZANESİ

12.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 66

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

***

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

12.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 10 80

Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİNAĞA ECZANESİ

12.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

***

GİRNE ECZANESİ

12.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

12.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

12.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

***

GÜZER ECZANESİ

12.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞA ECZANESİ

12.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

12.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

12.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

***

ALT MESARYA BÖLGESİ

MEHMET HOCA ECZANESİ

12.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 873 30 98

Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

12.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

12/08/2023 08:58
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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