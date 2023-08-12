Nöbetçi Eczaneler (12 Ağustos 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
12/08/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARASTA ECZANESİ
12.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 229 11 12
Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
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ÇAĞANSOY ECZANESİ
12.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 66
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
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FATMA YÜRÜN ECZANESİ
12.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 10 80
Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİNAĞA ECZANESİ
12.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
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GİRNE ECZANESİ
12.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
12.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
12.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
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GÜZER ECZANESİ
12.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞA ECZANESİ
12.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
12.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
12.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
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ALT MESARYA BÖLGESİ
MEHMET HOCA ECZANESİ
12.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 873 30 98
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
12.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele