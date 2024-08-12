Nöbetçi Eczaneler (12 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
12/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DİLEK ECZANESİ
12.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
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NERGİS ECZANESİ
12.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 50 75
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa
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TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
12.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 40
Belediye Bulvarı N0:75/C Damdelen Petrol karşısı Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
12.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
12.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
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NURÇAĞ ECZANESİ
12.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HACER BALIKÇI ECZANESİ
12.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
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NASİM ECZANESİ
12.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 03 40
Colins yanında, Ozkoç Plaza, Calıforıan Restorant karşısında, Salamis Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
12.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
12.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
12.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
12/08/2024 08:41