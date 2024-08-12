Nöbetçi Eczaneler (12 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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12/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler (12 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DİLEK ECZANESİ

12.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa

***

NERGİS ECZANESİ

12.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa

***

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

12.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 40

Belediye Bulvarı N0:75/C Damdelen Petrol karşısı Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

12.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

12.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

***

NURÇAĞ ECZANESİ

12.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HACER BALIKÇI ECZANESİ

12.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

***

NASİM ECZANESİ

12.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 03 40

Colins yanında, Ozkoç Plaza, Calıforıan Restorant karşısında, Salamis Yolu Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

12.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

12.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

12.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

12/08/2024 08:41
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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