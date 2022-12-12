Nöbetçi Eczaneler (12 Aralık 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
12/12/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
12.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3 Polis Genel Müdürlüğü Yolu Chıchen Planeti geçince Vakıflar Bankası karşısı ara yoluYenişehir Lefkoşa
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EREN ECZANESİ
12.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 74
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
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KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
12.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
12.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
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ÖMRÜM ECZANESİ
12.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
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TURGAY PARALI ECZANESİ
12.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜLOĞLU ECZANESİ
12.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
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SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
12.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİRLİ ECZANESİ
12.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 28 74
Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
12.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
12.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele