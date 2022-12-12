Nöbetçi Eczaneler (12 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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12/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (12 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

12.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3 Polis Genel Müdürlüğü Yolu Chıchen Planeti geçince Vakıflar Bankası karşısı ara yoluYenişehir Lefkoşa

***

EREN ECZANESİ

12.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 74

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

***

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

12.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

12.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

ÖMRÜM ECZANESİ

12.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

***

TURGAY PARALI ECZANESİ

12.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜLOĞLU ECZANESİ

12.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 38 68

Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa

***

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

12.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİRLİ ECZANESİ

12.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 28 74

Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

12.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

12.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

12/12/2022 09:28
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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