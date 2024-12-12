Nöbetçi Eczaneler (12 Aralık 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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12/12/2024

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Nöbetçi Eczaneler (12 Aralık 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AHMET MISIRLI ECZANESİ

12.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya

***

HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ

12.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 46 00

Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

***

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

12.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

12.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

MELİZ 2 ECZANESİ

12.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

***

TÖREN ECZANESİ

12.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

DEMET ECZANESİ

12.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Terminal Molto Market (eski Lemar)yanı Çukurova sok. Mağusa

***

VELİ ATEŞ ECZANESİ

12.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0932) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

12.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

12.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

BUSE ULUÇAY ECZANESİ

12.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0533) 840 50 68

Şht. Karter Cad. Cevizli Dış Kapı 30A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

12.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

12.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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