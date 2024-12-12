Nöbetçi Eczaneler (12 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
12/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AHMET MISIRLI ECZANESİ
12.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 93
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya
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HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ
12.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 46 00
Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa
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NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
12.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
12.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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MELİZ 2 ECZANESİ
12.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
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TÖREN ECZANESİ
12.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
DEMET ECZANESİ
12.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Terminal Molto Market (eski Lemar)yanı Çukurova sok. Mağusa
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VELİ ATEŞ ECZANESİ
12.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0932) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
12.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
12.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
BUSE ULUÇAY ECZANESİ
12.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0533) 840 50 68
Şht. Karter Cad. Cevizli Dış Kapı 30A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
12.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
12.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz