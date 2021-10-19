Nöbetçi Eczaneler (12 Ekim 2021)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler...
19/10/2021
LEFKOŞA
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
BOLU SOKAK DERYA APARTMANI NO:72 DÜK. :2 KÜÇÜK KAYMAKLI / LEFKOŞA - K. KAYMAKLI STADYUM YOLU, GÜNMAR MARKET YANI / Lefkoşa
03922271080
GÖNYELİ ECZANESİ
Ünveren Sok.Ahmet Dereli Apt. No:13 Concorde Tower Otel Karşısı Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
05338459836
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
Hasane Ilgaz sok.13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa Pegasus Hava Yolları yanı / Lefkoşa
2290 990
08:00-00:00
GAZİMAĞUSA
HACER BALIKÇI ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı / Gazimağusa
03923655518
SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923654969
GİRNE
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne / Girne
05488708442
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta Girne / Lapta
0392 821 84 10
SELİN ESER ECZANESİ
Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman Yolu, High Life Tower No:23/B Girne (Manipeni - Lord's Palace Hotel Yolu, Açıkgöz Market yanı) / Girne
03928150666
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt / Güzelyurt
0392 714 23 16
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke / Lefke
7278 500
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele
05428550015