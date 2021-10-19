Nöbetçi Eczaneler (12 Ekim 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler...

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19/10/2021

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Nöbetçi Eczaneler (12 Ekim 2021)

LEFKOŞA

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

 BOLU SOKAK DERYA APARTMANI NO:72 DÜK. :2 KÜÇÜK KAYMAKLI / LEFKOŞA - K. KAYMAKLI STADYUM YOLU, GÜNMAR MARKET YANI / Lefkoşa

 03922271080

GÖNYELİ ECZANESİ

 Ünveren Sok.Ahmet Dereli Apt. No:13 Concorde Tower Otel Karşısı Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 05338459836

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

 Hasane Ilgaz sok.13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa Pegasus Hava Yolları yanı / Lefkoşa

 2290 990

 08:00-00:00

GAZİMAĞUSA

HACER BALIKÇI ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı / Gazimağusa

 03923655518

SÜMER ECZANESİ

 258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923654969

GİRNE

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne / Girne

 05488708442

BARIŞ ECZANESİ

 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta Girne / Lapta

 0392 821 84 10

SELİN ESER ECZANESİ

 Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman Yolu, High Life Tower No:23/B Girne (Manipeni - Lord's Palace Hotel Yolu, Açıkgöz Market yanı) / Girne

 03928150666

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt / Güzelyurt

 0392 714 23 16

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke / Lefke

 7278 500

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele

 05428550015

 

 

 

19/10/2021 09:04
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 12 Ekim, 2021,
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