Nöbetçi Eczaneler (12 Ekim 2023)
12/10/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BUSE KARŞILI ECZANESİ
12.10.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 224 15 45
Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent
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LADEN AKBATUR ECZANESİ
12.10.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
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NİLCAN AVCIN ECZANESİ
12.10.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 23 33
Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy
GİRNE BÖLGESİ:
PINAR KEKLİK ECZANESİ
12.10.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
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TÖREN 2 ECZANESİ
12.10.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
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ZİYA SENCER ECZANESİ
12.10.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
12.10.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
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SAKARYA ECZANESİ
12.10.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 29 89
Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
12.10.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
12.10.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
12.10.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele