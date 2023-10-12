Nöbetçi Eczaneler (12 Ekim 2023)

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12/10/2023

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Nöbetçi Eczaneler (12 Ekim 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BUSE KARŞILI ECZANESİ

12.10.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 224 15 45

Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent

***

LADEN AKBATUR ECZANESİ

12.10.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

***

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

12.10.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 23 33

Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy

GİRNE BÖLGESİ:

PINAR KEKLİK ECZANESİ

12.10.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

***

TÖREN 2 ECZANESİ

12.10.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

***

ZİYA SENCER ECZANESİ

12.10.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

12.10.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

***

SAKARYA ECZANESİ

12.10.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 29 89

Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

12.10.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

12.10.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

12.10.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

12/10/2023 09:25
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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