Nöbetçi Eczaneler (12 Eylül 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
12/09/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
12.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
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ÇELER ECZANESİ
12.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
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OBA ECZANESİ
12.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 71 01
Gaz.Hasan Tahsin Cad. N0:79/ D Kermiya Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ADA ŞEHİR ECZANESİ
12.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 18
Ecevit Cad. Avrasya Gold Apt. Zemin Kat No:2 Girne
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BAŞAK ECZANESİ
12.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
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EMİN ECZANESİ
12.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
CEREN ECZANESİ
12.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
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EMİR ECZANESİ
12.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
12.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
12.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
12.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele