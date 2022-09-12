Nöbetçi Eczaneler (12 Eylül 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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12/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (12 Eylül 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

12.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

***

ÇELER ECZANESİ

12.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

***

OBA ECZANESİ

12.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 71 01

Gaz.Hasan Tahsin Cad. N0:79/ D Kermiya Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ADA ŞEHİR ECZANESİ

12.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 18

Ecevit Cad. Avrasya Gold Apt. Zemin Kat No:2 Girne

***

BAŞAK ECZANESİ

12.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

***

EMİN ECZANESİ

12.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

CEREN ECZANESİ

12.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

***

EMİR ECZANESİ

12.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

12.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

12.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

12.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

12/09/2022 09:12
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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