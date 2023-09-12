Nöbetçi Eczaneler (12 Eylül 2023)
12/09/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CANEŞ ECZANESİ
12.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
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DENİZ ÇORBA ECZANESİ
12.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
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YENİŞEHİR ECZANESİ
12.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 63
Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
12.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
12.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
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İLGEN ECZANESİ
12.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
12.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
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İÇTEN ECZANESİ
12.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
12.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
12.09.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
12.09.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele