Nöbetçi Eczaneler (12 Eylül 2023)

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12/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (12 Eylül 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CANEŞ ECZANESİ

12.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 52 20

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

***

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

12.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

***

YENİŞEHİR ECZANESİ

12.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 63

Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

12.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

12.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

***

İLGEN ECZANESİ

12.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

12.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

***

İÇTEN ECZANESİ

12.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

12.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

12.09.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

***

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

12.09.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

12/09/2023 09:13
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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