Nöbetçi Eczaneler (12 Kasım 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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12/11/2021

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Nöbetçi Eczaneler (12 Kasım 2021)

LEFKOŞA:

ENVER ALİBABA ECZANESİ

 ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA

 03922271311

***

GÜNEY ECZANESİ

 Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara

 03922276695

***

SEVAL ECZANESİ

 9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa

 03922238675

GİRNE:

BAŞAK ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 03928153620

***

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne

 05338627656

***

BARIŞ ECZANESİ

 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta Girne

 0392 821 84 10

GAZİMAĞUSA:

CEREN ECZANESİ

 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

 03923663374

***

LARNAKA YOLU ECZANESİ

 15 Ağustos Bulvarı Çanakkale Mh. 2.5 Mil Yolu No: 136/ B2 Gazimağusa

 03923661994

GÜZELYURT:

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 03927144790

İSKELE:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

 0548 860 55 54

LEFKE:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı

 05338419578

12/11/2021 09:25
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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