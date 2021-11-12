Nöbetçi Eczaneler (12 Kasım 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
12/11/2021
LEFKOŞA:
ENVER ALİBABA ECZANESİ
ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA
03922271311
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GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara
03922276695
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SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa
03922238675
GİRNE:
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
03928153620
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İPEK YÖNEY ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne
05338627656
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BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta Girne
0392 821 84 10
GAZİMAĞUSA:
CEREN ECZANESİ
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
03923663374
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LARNAKA YOLU ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Çanakkale Mh. 2.5 Mil Yolu No: 136/ B2 Gazimağusa
03923661994
GÜZELYURT:
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
03927144790
İSKELE:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele
0548 860 55 54
LEFKE:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı
05338419578