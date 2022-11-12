Nöbetçi Eczaneler (12 Kasım 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
12/11/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
12.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
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ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
12.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 10
Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
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SEVCAN ECZANESİ
12.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
12.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 69
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
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ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
12.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
12.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
12.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
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HACER BALIKÇI ECZANESİ
12.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
12.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
12.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
12.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
HOCANIN ECZANESİ
12.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
12.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele