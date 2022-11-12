Nöbetçi Eczaneler (12 Kasım 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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12/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler (12 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

***

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 10

Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

***

SEVCAN ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 69

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

***

HACER BALIKÇI ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

12/11/2022 08:43
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TAGS: eczane
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