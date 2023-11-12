Nöbetçi Eczaneler ( 12 Kasım 2023)

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12/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler ( 12 Kasım 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 36 63

Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

***

FERİN ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 42 82

Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli

***

SABİHA BULDUK ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 65

Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

POSTACIOĞLU ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00

Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

***

TÖREN ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HANDE BESMEL ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 34 50

Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa

***

İÇTEN ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

BUĞRA ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 377 88 25

Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

SERAKINCI ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

***

SAKİNER ECZANESİ

12.11.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

 

12/11/2023 09:01
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TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 12 kasım 2023
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