Nöbetçi Eczaneler ( 12 Kasım 2023)
12/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
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FERİN ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli
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SABİHA BULDUK ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 65
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
POSTACIOĞLU ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne
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SALİM KARABEKİR ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
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TÖREN ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HANDE BESMEL ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 34 50
Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa
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İÇTEN ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
BUĞRA ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 377 88 25
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
SERAKINCI ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
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SAKİNER ECZANESİ
12.11.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa