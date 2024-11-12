Nöbetçi Eczaneler (12 Kasım 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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12/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (12 Kasım 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

12.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa

***

BALIN ECZANESİ

12.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

***

SEV ECZANESİ

12.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 44 14

Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

12.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

12.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

SOYERLER 1 ECZANESİ

12.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 833 07 17

Naci Talat Caddesi Şapka Cafe Yanı Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜZER ECZANESİ

12.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

***

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

12.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

12.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

12.11.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

12.11.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

12.11.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

***

SAKİNER ECZANESİ

12.11.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

12/11/2024 08:38
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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