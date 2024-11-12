Nöbetçi Eczaneler (12 Kasım 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
12/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
12.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa
***
BALIN ECZANESİ
12.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
***
SEV ECZANESİ
12.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 44 14
Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
12.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
***
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
12.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
***
SOYERLER 1 ECZANESİ
12.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 833 07 17
Naci Talat Caddesi Şapka Cafe Yanı Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜZER ECZANESİ
12.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
***
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
12.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
12.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
12.11.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
12.11.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
12.11.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
***
SAKİNER ECZANESİ
12.11.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa12/11/2024 08:38