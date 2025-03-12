Nöbetçi Eczaneler (12 Mart 2025)

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12/03/2025

Nöbetçi Eczaneler (12 Mart 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

HALKSEVER ECZANESİ

12.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 10 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

LADEN AKBATUR ECZANESİ

12.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

12.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 17 67

Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2C Yenişehir Lefkoşa Fenerium karşısındaki sokakta köşede,Eski İştah Restorant ve Kamusen Karşısı

GİRNE BÖLGESİ

BUĞÇE ECZANESİ

12.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

ÖMRÜM ECZANESİ

12.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

TÖRENSEL ECZANESİ

12.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy

MAĞUSA BÖLGESİ

ADA ECZANESİ

12.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

HİÇKORKMAZ ECZANESİ

12.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 832 24 03

Tünay İrfanoğlu sok. Kaliland Daü Sosyal Konutlar Northerland Premier, Kapı No: 8, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

AYCAN ECZANESİ

12.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

12.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

12.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

KARPAZIN ECZANESİ

12.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

12.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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