Nöbetçi Eczaneler (12 Mart 2025)
12/03/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
HALKSEVER ECZANESİ
12.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 10 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
LADEN AKBATUR ECZANESİ
12.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
12.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 17 67
Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2C Yenişehir Lefkoşa Fenerium karşısındaki sokakta köşede,Eski İştah Restorant ve Kamusen Karşısı
GİRNE BÖLGESİ
BUĞÇE ECZANESİ
12.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
ÖMRÜM ECZANESİ
12.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
12.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy
MAĞUSA BÖLGESİ
ADA ECZANESİ
12.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 31 30
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
HİÇKORKMAZ ECZANESİ
12.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 832 24 03
Tünay İrfanoğlu sok. Kaliland Daü Sosyal Konutlar Northerland Premier, Kapı No: 8, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AYCAN ECZANESİ
12.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
12.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
12.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
KARPAZIN ECZANESİ
12.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
12.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz