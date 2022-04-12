Nöbetçi Eczaneler (12 Nisan 2022)

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12/04/2022

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Nöbetçi Eczaneler (12 Nisan 2022)

LEFKOŞA:

GİZEM BEHLÜL ECZANESİ

 N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli

 0392 223 45 75

***

ORHAN BERKE ECZANESİ

 Yeni Ateş kuruyemiş tarafı, İrsen küçük ortaokulu arkası, ara sokağı, Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi ,3. Etap apartman arkası ,Ortaköy , Belça market arkası Eczacılar Birliği yanı

 03922233121

 ***

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

 Şehit İsmail Dümenci Sokak No:2C Yenişehir Lefkoşa Fenerium karşısı, eski İştah Restoran yenı Karaca’s Corner Restoran ve Kamusen karşısı

 2281 767

 GİRNE:

MELİS UZUN ECZANESİ

 Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı

 03928159777

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 0392 821 30 88

 ***

TÖRENSEL ECZANESİ

 Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy

 0392 824 57 13

GAZİMAĞUSA:

DEMET ECZANESİ

 New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa

 03923663350

***

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

 HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI MAĞUSA

 03923653631

GÜZELYURT:

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 03927143005

İSKELE:

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele

 0392 371 28 56

 LEFKE:

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke

 05488655291

12/04/2022 09:38
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TAGS: eczane, haber, kıbrıs, Çalışma Saatleri
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