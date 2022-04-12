Nöbetçi Eczaneler (12 Nisan 2022)
12/04/2022
LEFKOŞA:
GİZEM BEHLÜL ECZANESİ
N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli
0392 223 45 75
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ORHAN BERKE ECZANESİ
Yeni Ateş kuruyemiş tarafı, İrsen küçük ortaokulu arkası, ara sokağı, Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi ,3. Etap apartman arkası ,Ortaköy , Belça market arkası Eczacılar Birliği yanı
03922233121
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ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
Şehit İsmail Dümenci Sokak No:2C Yenişehir Lefkoşa Fenerium karşısı, eski İştah Restoran yenı Karaca’s Corner Restoran ve Kamusen karşısı
2281 767
GİRNE:
MELİS UZUN ECZANESİ
Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı
03928159777
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
0392 821 30 88
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TÖRENSEL ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy
0392 824 57 13
GAZİMAĞUSA:
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa
03923663350
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VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI MAĞUSA
03923653631
GÜZELYURT:
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005
İSKELE:
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele
0392 371 28 56
LEFKE:
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291