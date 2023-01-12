Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2021)
KKTC Genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
12/01/2023
LEFKOŞA
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
12.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 76 76
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
SEZER ECZANESİ
12.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 70 88
79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
TUNA ECZANESİ
12.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir
GİRNE
DEFNE ECZANESİ
12.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
12.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
MARYAM ECZANESİ
12.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MAĞUSA
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
12.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 39 15
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
KARAKOL ECZANESİ
12.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 65 19
Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AYCAN ECZANESİ
12.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
12.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
12.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele