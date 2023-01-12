Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2021)

KKTC Genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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12/01/2023

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Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2021)

LEFKOŞA

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

12.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

SEZER ECZANESİ

12.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 70 88

79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

TUNA ECZANESİ

12.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir

GİRNE

DEFNE ECZANESİ

12.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

12.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

MARYAM ECZANESİ

12.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

MAĞUSA

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

12.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 39 15

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

KARAKOL ECZANESİ

12.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 65 19

Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

AYCAN ECZANESİ

12.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

12.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

12.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

12/01/2023 08:46
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 12 ocak 2023,
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