Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2024)
12/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
HAZAL REİS ECZANESİ
12.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 05
İplik Pazarı Lefkoşa
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OBA 2 ECZANESİ
12.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 13 11
Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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YENİKENT ECZANESİ
12.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 78
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
12.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
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GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
12.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
12.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
SAKARYA ECZANESİ
12.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 29 89
Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
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SÜMER ECZANESİ
12.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
12.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
12.01.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
12.01.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele