Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2025)

Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2025)

YAYIN TARİHİ:
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12/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

CEMRE ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

 

KAPTAN CAN ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 66

Dokuz Yavuz Konnolu Sokak No: 11 B, Lefkoşa

 

VAİZ ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 90

Atatürk Caddesi No: 84/C, Yenişehir, Lefkoşa

 

***

GİRNE BÖLGESİ

MELİZ 2 ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

 

RIZKI ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

Naci Talat Caddesi No: 3, Foto Berkenat yanı, Girne

 

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

 

***

MAĞUSA BÖLGESİ

HANDE BESMEL ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 34 50

Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa

 

İÇTEN ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

 

***

GÜZELYURT BÖLGESİ

GİLANLI ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

***

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

***

ÜST MESARYA BÖLGESİ

VİJDAN BAYSAL ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0548) 825 19 03

Mustafa Kemal Bulvarı Kıbrıslı Caddesi Lemon Country 34, Apt. No: 2, Minareliköy, Lefkoşa

***

ALT MESARYA BÖLGESİ

HOCANIN ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

***

İSKELE BÖLGESİ

İSKELE ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0539) 117 12 35

Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele

***

KARPAZ BÖLGESİ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

 

SAKİNER ECZANESİ

12.01.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

 

 

 

 

 

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TAGS: KKTC, Nöbetçi eczaneler, eczane
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