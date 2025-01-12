Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2025)
Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2025)
12/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
CEMRE ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
KAPTAN CAN ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 66
Dokuz Yavuz Konnolu Sokak No: 11 B, Lefkoşa
VAİZ ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 90
Atatürk Caddesi No: 84/C, Yenişehir, Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
MELİZ 2 ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
RIZKI ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
Naci Talat Caddesi No: 3, Foto Berkenat yanı, Girne
SALİM KARABEKİR ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
HANDE BESMEL ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 34 50
Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa
İÇTEN ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
GİLANLI ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
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ÜST MESARYA BÖLGESİ
VİJDAN BAYSAL ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0548) 825 19 03
Mustafa Kemal Bulvarı Kıbrıslı Caddesi Lemon Country 34, Apt. No: 2, Minareliköy, Lefkoşa
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ALT MESARYA BÖLGESİ
HOCANIN ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
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İSKELE BÖLGESİ
İSKELE ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0539) 117 12 35
Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele
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KARPAZ BÖLGESİ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
SAKİNER ECZANESİ
12.01.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa