Nöbetçi Eczaneler (12 Şubat 2020)

KKTC Nöbetçi Eczaneleri

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12/02/2020

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Nöbetçi Eczaneler (12 Şubat 2020)

LEFKOŞA

YEŞİM ECZANESİ

 Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922256918

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa

 03922279619

ALPDOĞAN ECZANESİ

 Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa

 03923301036

GAZİMAĞUSA

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923655959

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923656060

GİRNE

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı / Girne

 0392 822 32 02

GÜVEN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne / Girne

 03928152409

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143252

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke

 7278 565

12/02/2020 16:38
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, haber, kıbrıs, 12, Şubat, 2020
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