Nöbetçi Eczaneler (12 Şubat 2020)
KKTC Nöbetçi Eczaneleri
12/02/2020
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LEFKOŞA
YEŞİM ECZANESİ
Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922256918
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa
03922279619
ALPDOĞAN ECZANESİ
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa
03923301036
GAZİMAĞUSA
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923655959
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa / Gazimağusa
03923656060
GİRNE
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı / Girne
0392 822 32 02
GÜVEN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne / Girne
03928152409
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt / Güzelyurt
03927143252
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke
7278 565